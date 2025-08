Anche l’Italia paracaduterà aiuti umanitari nella Striscia di Gaza | l’annuncio di Tajani

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha annunciato che anche l’Italia invierĂ cibo e beni di prima necessitĂ nella Striscia di Gaza, paracadutandoli. La decisione segue le dichiarazioni di altri Paesi europei, come Regno Unito, Francia, Spagna e Germania, che pochi giorni fa hanno reso nota la loro intenzione di organizzare un ponte aereo in collaborazione con la Giordania, per far arrivare gli aiuti a destinazione. Il ministro non ha specificato quando verrĂ spedito il primo carico, ma ha detto che partirĂ nei prossimi giorni. Come da lui confermato, inoltre, l’Italia sta mettendo a punto un piano per evacuare dei bambini palestinesi con gravi problemi di salute. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Anche l’Italia paracaduterĂ aiuti umanitari nella Striscia di Gaza: l’annuncio di Tajani

Anche l'Italia paracaduterà aiuti umanitari nella Striscia di Gaza: l'annuncio di Tajani