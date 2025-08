Amore non va in vacanza ecco la nuova serie TV ispirata al film

nuovo adattamento televisivo di "l'amore non va in vacanza" in fase di sviluppo. Una recente conferma da parte di fonti specializzate indica che Apple TV+ sta lavorando alla realizzazione di una serie limitata ispirata al celebre film del 2006, L'amore non va in vacanza. Questa produzione si propone di rinnovare la storia romantica e comica, mantenendo alcuni elementi distintivi ma introducendo anche novità sui personaggi e sulla trama. caratteristiche principali della nuova serie. La narrazione ruoterà attorno a due donne, una britannica e una statunitense, che decidono di scambiarsi le abitazioni durante il periodo natalizio.

La miniserie di apple tv+ ispirata a l'amore non va in vacanza: come sarà il reboot 2025 - Apple tv+ annuncia una miniserie ispirata al film cult «L'amore non va in vacanza», con protagoniste due donne che si scambiano casa durante il Natale, mantenendo l'atmosfera e la trama originale.

