Tradimenti prima e dopo il reality, commenti discutibili sul suo corpo e bugie a raffica: Maria Concetta dice basta e asfalta il "toporatto" Angelo in tv. Sembrava aver lasciato Temptation Island con il cuore spezzato ma anche con una nuova consapevolezza. E invece per Maria Concetta l'incubo è continuato anche e soprattutto fuori dal villaggio del reality di Canale 5. Il ritorno alla vita reale ha infatti portato con sé nuove rivelazioni su Angelo e questa volta non ci sono più dubbi: la storia è finita. Maria Concetta smaschera Angelo dopo la fine di Temptation Island Un mese dopo la fine dell'esperienza a Temptation Island, Maria Concetta si presenta davanti a Filippo Bisciglia nello speciale "Un mese dopo" con il cuore ferito ma la mente lucida. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Amo i tuoi denti gialli": Maria Concetta umiliata e offesa da Angelo a Temptation Island