’Amministratori per il Meyer’ | Le donazioni a quota 3890 euro

Da molti anni a Barbarasco di Tresana si svolge una manifestazione per raccogliere fondi in favore della Fondazione pediatrica Meyer: 'Amministratori per il Meyer'. L’edizione 2025 svoltasi il primo maggio scorso è stata particolarmente partecipata anche grazie alla collaborazione del Corrilunigiana, ormai partner abitudinale del Comune di Tresana e Fonteviva, l’acqua del Comune di Massa. Di questi giorni la notizia di una bambina arrivata al Meyer in gravi condizioni per le conseguenze di una cardiopatia congenita: i medici le hanno salvato la vita grazie all’impianto di un pacemaker bicamerale senza fili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

