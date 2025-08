Amianto all’asilo Il Tiglio Lodi | Verifiche in corso Inutile fare allarmismo

In merito alle dichiarazioni del consigliere Margutti e alle comunicazioni diffuse dal sindacato generale di base in queste ore, il Comune di Terre del Reno (nella foto il sindaco Roberto Lodi ) ritiene doveroso chiarire i fatti, evitando che una vicenda tecnica e delicata venga trasformata in un caso politico a scapito della serenità delle famiglie. "La situazione relativa al nido “ Il Tiglio ” non è emersa per un’emergenza improvvisa –precisa il sindaco –, ma nell’ambito di un controllo preventivo e scrupoloso svolto dai tecnici comunali già nella fase iniziale dei lavori previsti e richiesti dalla commissione convocata per il giorno 4 dicembre 2024 e composta da 4 esperti delle varie aree tecniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

