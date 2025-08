Amianto al parco fluviale Ora basta serve civiltà

Un grave segno di inciviltà che ancora non si riesce a sconfiggere. L’abbandono di rifiuti è una pratica ancora diffusa, ne è inerme testimone anche il parco fluviale. Su questo interviene oggi l’assessore all’ambiente, Cristina Consani. “Nei giorni scorsi ci siamo trovati ancora una volta a dover denunciare l’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti lungo il Parco Fluviale del Serchio. E non si tratta solo di rifiuti domestici – sottolinea l’assessore Consani –: parliamo di materiali pericolosi come l’amianto e fusti di vernice, abbandonati a pochi metri dalla pista ciclabile, in un’area verde che dovrebbe essere simbolo di salute, natura e vita all’aria aperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amianto al parco fluviale “Ora basta, serve civiltà “

