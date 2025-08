Amazon ha appena assunto lo sceneggiatore perfetto per il reboot di James Bond i fan di Peaky Blinders saranno entusiasti

Amazon MGM Studios ha appena annunciato lo sceneggiatore del prossimo film di James Bond, e si tratta di una notizia che dovrebbe entusiasmare i fan. Giovedì lo studio ha rivelato sui social media un importante aggiornamento sul prossimo film di James Bond. La notizia arriva dopo che lo studio aveva rivelato a giugno che il regista di Dune, Denis Villeneuve, aveva firmato per dirigere il prossimo film di James Bond. A far parte del team creativo del film ci sono anche Amy Pascal e David Heyman, che stanno producendo il progetto attraverso le loro rispettive case di produzione, Pascal Pictures e Heyday Films.

