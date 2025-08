Amanda Knox racconta la sua verità in una serie tv su di lei | The Twisted Tale of Amanda Knox Nella scena dell’interrogatorio ho pianto

Amanda Knox torna a parlare della propria storia, ma questa volta, attraverso una serie televisiva. The Twisted Tale of Amanda Knox uscirà su Disney+ il prossimo 20 agosto. Otto episodi per ripercorrere uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni, quello dell’omicidio di Meredith Kercher, con l’intento – stavolta – di raccontare la verità dal suo punto di vista, come riporta Libero. Knox, oggi 38 anni, era una giovane studentessa americana quando, nel novembre del 2007, si trovò coinvolta nell’omicidio della coinquilina, avvenuto a Perugia. Una vicenda che sconvolse l’opinione pubblica internazionale e che ha attraversato un decennio di processi, ribaltamenti e polemiche. 🔗 Leggi su Open.online

