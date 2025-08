Alzheimer | un progetto per affrontare l' emergenza e trovare soluzioni

Arezzo, 1 agosto 2025 – U n convegno per affrontare l'emergenza dell'Alzheimer, per fare rete tra realtà del territorio e per condividere soluzioni concrete a supporto di pazienti e famiglie. Il progetto nasce dalla volontà di Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale della Casa di Riposo “Fossombroni”, di gettare le basi per un impegno congiunto di istituzioni, operatori sanitari, caregiver e associazioni con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità su una patologia sempre più diffusa e impattante, arrivando a offrire servizi assistenziali coordinati, continuativi e personalizzati. Il percorso, dal titolo “Alzheimer, vietato abbandonare le famiglie”, prenderà il via con una prima fase di confronto e coordinamento nel mese di agosto, trovando poi il proprio cuore in un pomeriggio di studi, dibattito e progettazione in programma in Sala Rosa alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alzheimer: un progetto per affrontare l'emergenza e trovare soluzioni

