Alunno bocciato all’esame di terza media una mamma si sfoga | I compiti delle vacanze li deve fare? È esonerato o deve rovinarsi pure l’estate?

Una mamma ha pubblicato un video su TikTok che ha scatenato un acceso dibattito nel mondo della scuola. La content creator ha denunciato quella che definisce una bocciatura ingiusta del figlio, sollevando interrogativi sulla valutazione scolastica e sui compiti delle vacanze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: mamma - compiti - vacanze - deve

Lo sappiamo, amiche mamme e amici papà, i compiti sono una palla e i compiti per le vacanze lo sono anche di più. Voglio condividere con te 3 strategie per non andare nel panico: 1 Non riducetevi all’ultimo - aiuta nell’organizzazione del tempo 2 Cre Vai su Facebook

Alunno bocciato all'esame di terza media, una mamma si sfoga: I compiti delle vacanze li deve fare? È esonerato o deve rovinarsi pure l'estate?; Compiti per le vacanze: servono davvero?; Compiti per le vacanze, mamme disperate chiedono aiuto a una influencer, che risponde all’appello. E gli esperti?.

Compiti delle vacanze: come farli senza stress! I consigli di Stefano Rossi - I compiti delle vacanze possono essere fonte di ansia: Stefano Rossi svela come organizzarsi per godersi anche un po' di riposo. Si legge su focusjunior.it

Compiti per le vacanze: 12 consigli per far studiare i bambini in estate - Si possono rendere i compiti delle vacanze più coinvolgenti ed evitare “il summer learning loss”, ossia la perdita di apprendimento sottolineata da alcuni studi? Lo riporta mammemagazine.it