Altro stravolgimento del tempo in vista Sottocorona | quanto dura il maltempo intenso

Agosto si apre all'insegna del brutto tempo. Su tutta l'Italia? A svelare tutto √® Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: ‚ÄúCi sono delle nuvole abbastanza consistenti a nord dell'Italia, a ovest ci sono poche cose e piuttosto lontane. Adesso in realt√† c'√® una tendenza, un cambiamento del tempo nelle prossime ore che non dipende per√≤ da questo tipo di nuvole, perch√© queste ormai, siccome si muovono solitamente verso est, ormai non riescono a interessare direttamente l'Italia, ma √® come se si aprisse un po' una porta sulle zone del nord‚ÄĚ. ¬† ¬† Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: ‚ÄúNella giornata di oggi, venerd√¨ 1 agosto, non c'√® sostanzialmente nulla al centro, forse arriva qualche nuvola, qualche debolissima pioggia, ma poco altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Altro stravolgimento del tempo in vista. Sottocorona: quanto dura il maltempo intenso

Sottocorona avvisa: "Il peggioramento c'√®". Che tempo ci aspetta - Gli effetti dell'instabilit√† saranno pi√Ļ evidenti al Sud e in buona parte del Centro. Le nuvole non mancheranno neanche al Nord, ma non saranno intense.

‚ÄúTempo fortemente instabile‚ÄĚ. Sottocorona e la data del nuovo peggioramento: quando arriva - Addio definitivo alle incertezze del tempo? A fare un punto della situazione meteo ci pensa Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come di consueto prima della puntata di Omnibus: ‚ÄúC'√® qualche nuvola sull'Italia al mattino, siccome i fenomeni si attivano e si sono attivati anche nei giorni scorsi, soprattutto nel pomeriggio, grandi precipitazioni non ce ne sono, per√≤ qualcosa ovviamente nel pomeriggio cambia.

Per ora non c'√® una data per l'arrivo del bel tempo. Sottocorona: ‚ÄúAncora fenomeni‚ÄĚ - Che tempo far√† nei prossimi giorni? A rispondere a questa domanda √® Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che prima della puntata di Omnibus fornisce tutte le indicazioni sulle previsioni meteo: ‚ÄúAnche oggi, domenica 18 maggio, troviamo fenomeni molto intensi sul Friuli Venezia Giulia, non pi√Ļ sul resto del nord.

