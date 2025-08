Altri 20 nuovi assunti al Comune di Foggia | reclutato nuovo personale con lo scorrimento delle graduatorie

Questa mattina hanno firmato nella Sala Giunta del Comune di Foggia il contratto a tempo pieno e indeterminato 20 ulteriori nuove unità di personale, reclutate mediante una prima fase dello scorrimento delle graduatorie vigenti, inerenti gli idonei alle procedure concorsuali espletate lo scorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia-Messina, il Comune apre il "Franco Scoglio": maxischermo per 10mila persone - Sabato 17 maggio il Messina si gioca la permanenza in serie C. Tra cinque giorni si disputerà infatti il match con il Foggia per il playout di ritorno.

