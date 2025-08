Altra sconfitta per la Cina ai Mondiali di tuffi! Olivera Ibarra rasenta la perfezione e fa volare il Messico!

Osmar Olvera Ibarra fa saltare il banco ai Mondiali di tuffi a Singapore e regala una storica medaglia d’oro al Messico. Strepitosa prestazione del 21enne di Città del Messico, che riesce a salire sul gradino più alto del podio, battendo clamorosamente entrambi i cinesi Cao Yuan e Wang Zongyuan, che si mettono al collo l’argento ed il bronzo. Una gara fenomenale quella di Olvera Ibarra, che è riuscito a chiudere con un punteggio totale di 529.55. Soprattutto con gli ultimi due tuffi il messicano ha ribaltato tutto: prima il quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 102.60 e poi anche un doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 97. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Altra sconfitta per la Cina ai Mondiali di tuffi! Olivera Ibarra rasenta la perfezione e fa volare il Messico!

