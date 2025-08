alluvione doppio incontro per i rimborsi

L’alluvione dello scorso anno continua a tenere banco. L’Amministrazione Comunale di Falconara organizza per martedì 5 agosto due incontri informativi presso l’Auditorium "Oriana Fallaci" di Castelferretti, che sono rivolti rispettivamente agli operatori economici e alla cittadinanza, con l’obiettivo di fornire tutte le indicazioni necessarie per ricevere i rimborsi previsti dalla Regione Marche per i danni causati dall’alluvione del settembre 2024. Un appuntamento importante per chi attende un sostegno dopo quanto accaduto meno di un anno fa. Il programma si articolerà in due momenti: alle ore 14 incontro con gli operatori economici per dare Informazioni dettagliate sulle procedure di rimborso per le imprese colpite dall’alluvione; alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

