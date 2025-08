All’Università di Parma il nuovo Direttore esecutivo dell’Efsa

Il nuovo Direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA Nikolaus Kriz è stato ricevuto nei giorni scorsi all’Università di Parma dal Rettore Paolo Martelli. Con lui il Direttore uscente dell’EFSA Bernhard Url e Saba Giovannacci, Executive assistant in EFSA.Nikolaus. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Direttore di EFSA in Municipio - Il Sindaco Michele Guerra ha incontrato in Municipio il Direttore di EFSA Nikolaus Kriz e Bernhard Url, Direttore uscente dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.

