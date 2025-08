All' Ospedale Policlinico di Milano nasce un nuovo centro cefalee sinergia con il Centro Dino Ferrari per la ricerca

Il nuovo Centro Cefalee rappresenta una risposta concreta e innovativa, dove scienza e tecnologia si incontrano per migliorare la vita dei pazienti affetti da dolore cronico Presso l’Ospedale Policlinico di Milano è attivo un Centro Cefalee interamente dedicato alla diagnosi, trattamento e mo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - All'Ospedale Policlinico di Milano nasce un nuovo centro cefalee, sinergia con il Centro Dino Ferrari per la ricerca

