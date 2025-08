All’ospedale Buzzi di Milano arriva la giostra per aiutare i bimbi ad abbandonare ciucci e biberon

Milano, 1 agosto 2025 – Aiutare i piccoli ad abbandonare – gradualmente e dolcemente – la dipendenza dal ciuccio: è l’obiettivo che si sono dati i medici dell’ ospedale dei bambini Buzzi di Milano, e per farlo non potevano che inventarsi un gioco, anzi una giostra, per accompagnare con serenitĂ i bimbi a questo distacco. È infatti una giostra quella che è stata installata all’interno dell’ospedale pediatrico di via Castelvetro, che si rifĂ alla tradizione nordeuropea, dove questo “passaggio” evolutivo che accompagna i bambini a partire dai 2 anni avviene in famiglia proprio attraverso la formula del gioco: nella cameretta i genitori allestiscono un albero “magico”, abitato da uno gnomo, che ben volentieri accoglie ciucci e biberon donati dai loro baby proprietari, che vengono poi appesi sui rami per decorarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - All’ospedale Buzzi di Milano arriva la giostra per aiutare i bimbi ad abbandonare ciucci e biberon

