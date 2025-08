Alloggio popolare occupato abusivamente scatta il blitz della polizia municipale

Il Comune di Aversa ha emanato un’ordinanza di rilascio forzato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo. Il provvedimento, firmato dal dirigente Giovanni Gangi in data 30 luglio 2025, è stato adottato a seguito di una richiesta dell’Acer Campania – Dipartimento di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: alloggio - occupato - popolare - abusivamente

Roma – Magliana, scoperto un quintale di sigarette di contrabbando in un alloggio occupato - La Polizia Locale sequestra oltre 5.000 pacchetti in un immobile dell’Inps CRONACA DI ROMA – DROGA. Un alloggio apparentemente disabitato si è rivelato un deposito per il contrabbando di tabacchi.

Torino, tentato omicidio e mezzi in fiamme: sgomberato alloggio occupato dai Rom - Da inizio 2025 i Civich, insieme alle forze dell'ordine ed Atc, hanno recuperato 27 appartamenti che ora possono essere rassegnati

Pontecagnano, alloggio popolare occupato abusivamente: scatta l’ordine di sgombero - Un appartamento popolare in via Verdi, a Pontecagnano Faiano, dovrà essere liberato entro sessanta giorni.

Un immobile occupato abusivamente a Casamassima, in provincia di Bari, è stato sgomberato. L’operazione è stata condotta da agenti della Polizia di Stato, con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco e a p Vai su Facebook

Alla sinistra non piace la legalitĂ . Il Comune di Roma, governato dal piddino Gualtieri, ha pensato bene di usare i fondi dei romani per regalare la casa a chi occupa abusivamente gli immobili. E chi se ne importa delle centinaia di persone in paziente attesa di Vai su X

Alloggio popolare occupato abusivamente, scatta il blitz della polizia municipale; A Casarano, sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamente; A Casarano, sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamente.

Casamassima, liberato alloggio occupato abusivamente: allontanata donna ... - La vicenda fece il giro d'Italia: nel 2024 la casa era stata assegnata a una mamma con 5 figli, che non poteva accedere in quanto la donna che la occupava senza averne titolo non voleva andare via ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

A Casarano, sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamente - L'immobile, una volta completate le necessarie verifiche tecniche e le eventuali opere di ripristino, sarà nuovamente a disposizione ... Secondo leccenews24.it