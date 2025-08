Alloggi da assegnare a persone in emergenza abitativa | pubblicato bando del Comune

È stata firmata oggi dal Comune di Bari la determina con la quale la dirigente della ripartizione Patrimonio ed Erp approva l’avviso pubblico definitivo per l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, destinato ai nuclei familiari residenti in condizioni di estremo disagio socio-economico e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: alloggi - emergenza - abitativa - comune

Terni, Giovanni Maggi: “Metteremo a disposizione ventidue alloggi. Diamo risposte concrete all’emergenza abitativa” - Una conferenza stampa convocata per replicare alle osservazioni delle sigle Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini.

Emergenza senzatetto in città : "Li andiamo a cercare nelle strade per portarli negli alloggi notturni" - Lo spaccato più drammatico del forte disagio abitativo che attanaglia il nostro territorio – disagio abitativo esteso considerato il problema numero uno da politica, forze sociali ed economiche – è l’emergenza dei senza tetto in città , che sta acuendosi, stando agli osservatori più accreditati.

Arrivano altri 15 alloggi popolari: "Pronta risposta all’emergenza casa" - Un passo decisivo e immediato per affrontare l’emergenza abitativa e ridare dignità a chi attende da tempo una casa.

Alloggi da assegnare a persone in emergenza abitativa: pubblicato bando del Comune; Emergenza abitativa, pubblicato il bando per gli “alloggi volano”; Emergenza casa, un bando per il bisogno estremo e improvviso.

Lotta all’emergenza abitativa. Dalla Regione fondi a 8 Comuni ... - Dalla Regione fondi a 8 Comuni: "Riqualificheremo 60 alloggi" La presidente Annalisa Rabitti: "Una risposta al clima di sfiducia nel concedere in affitto le ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Eboli, emergenza abitativa braccianti agricoli: due milioni dal Pnrr - Sbloccati oltre due milioni di euro dei fondi Pnrr per intervenire sull’emergenza abitativa con il superamento dei ghetti e degli alloggi informali. Lo riporta ilmattino.it