Alligator Alcatraz un altro italiano tra i detenuti | Farnesina al lavoro per il rimpatrio

Un altro italiano si trova detenuto nella famigerata prigione Alligator Alcatraz in Florida, negli Stati Uniti. La conferma è giunta dalla Farnesina che ha dichiarato di essere al lavoro insieme al Consolato d'Italia a Miami sul caso del connazionale. Si tratta di un uomo, le cui generalità non sono state rese note, che è stato .

Alligator Alcatraz, 2 italiani intrappolati tra zanzare e pitoni nella gabbia di Trump - Alligator Alcatraz Due cittadini italiani, un italo-argentino di 65 anni e un siciliano di 45, sono detenuti in un luogo che sembra uscito da un film distopico: il centro di detenzione per migranti Alligator Alcatraz, nel cuore delle paludi delle Everglades, in Florida.

Gaetano Costa, uno dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz: ¬ęFateci uscire da questo incubo. Siamo in gabbia, come un pollaio¬Ľ - ¬ęSiamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio. Fateci uscire da questo incubo¬Ľ. E' l'appello lanciato ai microfoni del Tg2 da Gaetano Mirabella Costa, l'italiano detenuto.

Alligator Alcatraz, il carcere nella palude: celle sovraffollate, poco cibo e niente medicinali. Fuori: alligatori e pitoni - Roma, 20 luglio 2025 - Ci sono anche due italiani tra i detenuti dell'inferno Alligator Alcatraz, il centro di detenzione riservato agli immigrati irregolari a un passo da Miami, in Florida.

