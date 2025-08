Alligator Alcatraz un altro italiano finisce nella prigione per migranti della Florida La Farnesina | Presto il rimpatrio

Il Consolato d’Italia a Miami e la Farnesina stanno lavorando al caso di un altro connazionale fermato dalle autoritĂ locali americane il 12 luglio scorso a Miramar (Contea di Broward) e attualmente sottoposto a una misura temporanea detentiva nel centro Alligator Alcatraz, in Florida. La nota della Farnesina. Secondo una nota della Farnesina i funzionari – in contatto con la famiglia del connazionale – hanno immediatamente verificato le circostanze, interessando anche l’Ufficio di Miami dell’Office for Foreign Missions (OFM) del Dipartimento di Stato, e ottenuto notizie circa le tempistiche di un veloce rimpatrio, che potrebbe avvenire giĂ nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Open.online

Florida, due italiani detenuti nel centro migranti Alligator Alcatraz: la Farnesina conferma - In quel centro di detenzione nel mezzo delle paludi infestate dai coccodrilli sarebbero detenuti due connazionali, un siciliano di 45 anni e un 64enne italo-argentino L'articolo Florida, due italiani detenuti nel centro migranti Alligator Alcatraz: la Farnesina conferma proviene da Il Difforme.

Migranti: due italiani nel centro di detenzione Usa di Alligator Alcatraz, in Florida. La Farnesina: “Seguiamo la vicenda” - Ci sarebbero due cittadini italiani detenuti nel centro di detenzione per migranti denominato Alligator Alcatraz, in Florida.

Usa, Farnesina: “Trasferiti i 2 italiani detenuti ad Alligator Alcatraz” - Il Consolato italiano a Miami è riuscito a far trasferire nel centro ICE di Krome (Miami) i due connazionali Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa che per alcuni giorni sono stati detenuti ad Alligator Alcatraz.

