Alligator Alcatraz un altro italiano detenuto | il Consolato di Miami lavora al caso

Un altro cittadino italiano è detenuto nel centro di ‘Alligator Alcatraz’, negli Stati Uniti. Il consolato d’Italia a Miami e la Farnesina stanno lavorando al caso. L’uomo è stato fermato dalle Autorità locali americane il 12 luglio scorso a Miramar (Contea di Broward). I funzionari, in contatto con la famiglia del connazionale, hanno immediatamente verificato le circostanze, interessando anche l’Ufficio di Miami dell’Office for Foreign Missions (OFM) del Dipartimento di Stato, e ottenuto notizie circa le tempistiche di un veloce rimpatrio, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Prima di lui, altri due cittadini sono finiti nel penitenziario della Florida voluto da Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alligator Alcatraz, un altro italiano detenuto: il Consolato di Miami lavora al caso

In questa notizia si parla di: alligator - alcatraz - altro - italiano

Alligator Alcatraz, 2 italiani intrappolati tra zanzare e pitoni nella gabbia di Trump - Alligator Alcatraz Due cittadini italiani, un italo-argentino di 65 anni e un siciliano di 45, sono detenuti in un luogo che sembra uscito da un film distopico: il centro di detenzione per migranti Alligator Alcatraz, nel cuore delle paludi delle Everglades, in Florida.

Gaetano Costa, uno dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz: «Fateci uscire da questo incubo. Siamo in gabbia, come un pollaio» - «Siamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio. Fateci uscire da questo incubo». E' l'appello lanciato ai microfoni del Tg2 da Gaetano Mirabella Costa, l'italiano detenuto.

Alligator Alcatraz, il carcere nella palude: celle sovraffollate, poco cibo e niente medicinali. Fuori: alligatori e pitoni - Roma, 20 luglio 2025 - Ci sono anche due italiani tra i detenuti dell'inferno Alligator Alcatraz, il centro di detenzione riservato agli immigrati irregolari a un passo da Miami, in Florida.

Usa, un altro italiano detenuto ad Alligator Alcatraz: il consolato di Miami lavora a caso Vai su X

Trasferiti da Alligator Alcatraz a Miami Gaetano Mirabella Costa e l'altro italiano Tgr Rai Vai su Facebook

Un altro italiano ad Alligator Alcatraz, la Farnesina al lavoro sul caso; Farnesina: un altro italiano detenuto nel centro di Alligator Alcatraz; Un altro italiano detenuto a Alligator Alcatraz. Farnesina al lavoro.

Un altro italiano ad Alligator Alcatraz, la Farnesina al lavoro sul caso - Il Consolato d'Italia a Miami e la Farnesina stanno lavorando al caso del terzo connazionale fermato ... Secondo msn.com

Farnesina: un altro italiano detenuto ad “Alligator Alcatraz” in Florida - Il Consolato d’Italia a Miami e la Farnesina stanno lavorando al caso di un altro connazionale fermato dalle Autorità locali americane il 12 luglio scorso a Miramar (Contea di Broward) e attualm ... Lo riporta msn.com