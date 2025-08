Alligator Alcatraz | cos’è e dove si trova il centro di detenzione voluto da Trump

Costruito in appena otto giorni, è il nuovo centro di detenzione per migranti irregolari e in attesa di espulsione voluto dal presidente Donald Trump. Vanta più di 200 telecamere e quasi 8,5 chilometri di filo spinato. È Alligator Alcatraz, struttura in grado di ospitare fino a 3 mila persone (è già attivo un progetto per aumentarne la capienza) che sorge nella regione paludosa delle Everglades, in Florida, a circa 50 chilometri dal resort del tycoon a Miami. Dal giorno della sua inaugurazione del 3 luglio 2025 ha accolto anche tre italiani: i primi due, Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, hanno però lasciato il complesso prima della fine del mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Alligator Alcatraz: cos’è e dove si trova il centro di detenzione voluto da Trump

Fernando Eduardo Artese, cittadino italiano trattenuto per alcuni giorni nella prigione di Alligator Alcatraz e successivamente trasferito al centro di detenzione Krome a Miami, è rientrato oggi in Italia con l'assistenza del consolato italiano a Miami

Secondo il governo, i due italiani rinchiusi nel centro di detenzione chiamato Alligator Alcatraz, il carcere voluto da Donald Trump circondato da un fossato pieno di alligatori, sarebbero in "difficili" condizioni detentive. Oltre trenta persone chiuse in gabbie

