Allerta West Nile virus Screening sul sangue ma per ora nessun caso

SALUTE. Malattie virali trasmesse dalle zanzare. Registrati due episodi di dengue e uno di chikungunya. «Infezioni d’importazione senza sintomi particolari». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Allerta West Nile virus. Screening sul sangue, ma per ora nessun caso

In questa notizia si parla di: allerta - west - nile - virus

Virus West Nile, una donna morta a Latina. Allerta zanzara: "Può provocare danni enormi in Italia" - Una donna di 82 anni è morta all'ospedale di Fondi, in provincia di Latina, dopo aver contratto il virus West Nile.

Allerta malattie tropicali: Dengue e West Nile, due casi sospetti a Ferrara - Ferrara, 21 luglio 2025 – Due casi sospetti di Dengue e West Nile a Cona hanno alzato l’allerta sulla diffusione sul nostro territorio di malattie tropicali, purtroppo non insolite nel periodo estivo.

Virus West Nile: allerta nel Lazio dopo il decesso di una donna. - Recentemente, nel Lazio, si è registrato un tragico decesso legato al virus West Nile: una donna di 82 anni residente a Nerola (Roma) è morta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, in provincia di Latina, dopo essere stata ricoverata con febbre e stato confusionale.

West Nile, sale l’allerta in Italia: 9 decessi nel 2025: Il virus trasmesso dalle zanzare ha scatenato nuovi focolai in Italia: sintomi, casi confermati e misure preventive ufficiali a confronto. In estate aumenta l’attenzione per il virus West Nile (WNV), un arbovirus de Vai su Facebook

ULTIM'ORA Siponto, abbattuto un cavallo infetto da #WestNileVirus: scatta l’allerta sanitaria Vai su X

Allerta West Nile virus. Screening sul sangue, ma per ora nessun caso; West Nile, è allerta: 14 casi in Veneto. Ecco come difendersi; Allerta virus 'West Nile' in Puglia: già 4 vittime in Italia, Manfredonia corre ai ripari.

Allerta West Nile virus. Screening sul sangue, ma per ora nessun caso - Ma l’allerta e la prevenzione giocano d’anticipo: da martedì, ad esempio, anche in Bergamasca – su indicazione del centro di coordinamento regionale – è ... Segnala ecodibergamo.it

West Nile virus, scatta l’allerta in Bassa Romagna: obbligatori i trattamenti adulticidi per gli eventi serali con più di 200 persone - Si alza il livello di attenzione in Bassa Romagna per il contenimento delle zanzare e la prevenzione della diffusione del virus West Nile. Si legge su ravennanotizie.it