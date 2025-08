Allerta meteo in Veneto per i temporali attesi nel fine settimana

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un avviso di criticit√† idrogeologica ed idraulica che dichiara lo stato di attenzione (allerta gialla) per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo - Venezia, 7 luglio 2025 ‚Äď Ondata di maltempo in Veneto fino a marted√¨ 8 luglio: il territorio viene interessato dal transito di pi√Ļ impulsi perturbati.

Pioggia, vento e grandine: ¬ęDa stasera allerta maltempo su tutto il Veneto¬Ľ - √ą di nuovo allerta¬†maltempo in Veneto: dal¬†pomeriggio/sera di oggi,¬†15 maggio, una nuova fase di instabilit√† investir√† tutto¬†il territorio regionale con rovesci e temporali sparsi, prima sulle Prealpi e poi in rapido spostamento verso la¬†pianura.

Grandine, temporali e forte vento: è allerta gialla in Veneto. A rischio allagamento sottopassi e interrati - Il maltempo si abbatte sul Veneto. Grandinate, temporali, e allagamenti: le province lanciano l'allarme.

#MALTEMPO IN VENETO: ALLERTA FINO A DOMANI SERA? Quello che sta colpendo il Veneto è un evento meteo eccezionale di portata importante: oltre alle forti piogge ancora in corso sul Veneto occidentale e nella Pedemontana, un nubifragio di

Meteo Veneto, le previsioni per martedì 8 luglio: nuovi temporali si alternano a schiarite

Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde; Caldo, in Veneto dichiarata l'allerta per disagio fisico, temperature come nel 2003. E in autostrada si ¬ęscioglie¬Ľ l'asfalto; Caldo, Verona verso il bollino rosso. Rischio temporali in regione.

Meteo. Sul Veneto attesi rovesci e temporali intensi. Allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su quasi tutto il territorio - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un avviso d ... Come scrive altovicentinonline.it

Grandine, temporali, raffiche di vento e bombe d'acqua: il primo weekend di agosto è all'insegna del maltempo e dell'allerta. Le previsioni - La tregua del maltempo è finita: nei prossimi giorni sono previste piogge e temporali a Nordest.