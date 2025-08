Allenamento Juve | seduta mattutina alla vigilia della Reggiana e della partenza per la Germania Su cosa han lavorato i bianconeri il report ufficiale

Allenamento Juve: sessione mattutina alla vigilia della Reggiana (e della partenza per la Germania). Il report ufficiale dei bianconeri. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli della seduta odierna di allenamento, alla vigilia dell’amichevole contro la Reggiana e della partenza per la Germania. COMUNICATO – «Alla vigilia della partita contro la Reggiana (domani alle 11, al Training Center) e della successiva partenza per Herzogenaurach, oggi la Juventus ha svolto una sola seduta di allenamento, al mattino. Prima in palestra, dove il gruppo ha lavorato sulla forza, e poi in campo, per concentrarsi sulla tattica, proprio in vista dell’amichevole di domani Come si diceva, fischio d’inizio alle 11, diretta su DAZN per l’Italia e su Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

