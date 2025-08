Allegri | Questo Milan ha tanta qualità La testa è giusta ma ora arrivano le partite vere

Il bilancio del tecnico rossonero dopo la tournée tra Asia e Australia: "Abbiamo lavorato bene, felice per l’atteggiamento. Più avanti conterà la capacità di reagire nei momenti difficili". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri: "Questo Milan ha tanta qualità. La testa è giusta, ma ora arrivano le partite vere"

Milan, Ricci: "Max mi corregge e mi aiuta" Il nuovo regista rossonero cresce sotto la guida di Allegri: feeling toscano e tanta qualità in campo!

