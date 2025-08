Allegri fa il punto | 25 Giorni di buon lavoro per il mio Milan

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola al termine della tournée. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri fa il punto: “25 Giorni di buon lavoro per il mio Milan”

Milan, Allegri: "In Italia cambierà tutto. Il campionato è una crociera, servirà..." - L'allenatore del Milan traccia un bilancio: "Abbiamo fatto 25 giorni di buon lavoro, ma da quando torneremo in ... Riporta sport.sky.it

Milan, Allegri: “I giocatori bravi lo sono sempre come anche quelli scarsi” - Il tecnico rossonero ha fatto un bilancio della tournée prima di ricominciare ... Secondo msn.com