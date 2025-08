Allegri | Bisogna fare un passo alla volta pensare di partita in partita

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola al termine della tournée. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri: “Bisogna fare un passo alla volta, pensare di partita in partita”

Allegri è di gran lunga il profilo migliore per succedere a Conte, legge la partita come nessun altro (Condò) - Allegri è di gran lunga il profilo migliore per succedere a Conte, legge la partita come nessun altro (Condò) Paolo Condò sul Corriere della Sera scrive del possibile arrivo di Massimiliano Allegri come successore di Antonio Conte che è ormai destinato alla Juventus (lo scrive lo stesso Condò).

Milan, Allegri: “Arsenal? Partita difficile. Sappiamo che bisogna …” - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Arsenal, il mercato, le sfide e non solo.

Arsenal-Milan, Allegri: “Buona partita per 60?. Il nostro obiettivo è …” - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali al termine di Arsenal-Milan

? #Milan, Massimiliano #Allegri: “In questo momento bisogna fare sempre un passo alla volta, pensare di partita in partita e soprattutto di giorno in giorno, dove dobbiamo lavorare come ho sempre detto: serenamente e con grande equilibrio.”? #PerthGlo Vai su X

"Il calcio è difficile, ma bisogna fare gol e prenderne meno: me l'hanno insegnato fin da bambino" Bentornato, Max #allegri #milan #acmilan #massimilianoallegri Vai su Facebook

Mixed zone, Allegri: “Al momento bisogna fare sempre un passo alla volta, pensare di partita in partita e soprattutto di giorno in giorno”; Allegri carica il Milan: “In Italia sarà diverso, dovremo capirlo. Campionato crociera”; Allegri e il Milan, la prima conferenza: oggi news.

Allegri post Perth Glory-Milan: “Dal 5 agosto cambia tutto. Sull’aspetto mentale bisogna esser bravi” - Massimiliano Allegri ripercorre quanto accaduto durante Perth Glory- Riporta msn.com

Milan, Allegri: "In Italia cambierà tutto. Il campionato è una crociera, servirà..." - L'allenatore del Milan traccia un bilancio: "Abbiamo fatto 25 giorni di buon lavoro, ma da quando torneremo in ... Secondo sport.sky.it