Allarme truffe ma è boom dei rimborsi

SIENA Sempre piĂą truffe e raggiri in Toscana, ma anche una volontĂ di far valere i propri diritti. Nel 2024 sono stati 14 mila i cittadini che si sono rivolti a Federconsumatori per ricevere assistenza. Ben 5.027 pratiche sono state portate così a termine. AttivitĂ che a loro volta hanno fruttato 639.883 euro di rimborsi. Numeri in netta ascesa rispetto al 2023, quando i cittadini che avevano bussato alle porte dell’associazione erano stati 11.307, le pratiche 3.959 e gli indennizzi ottenuti pari a 422.4677 euro. Alla cifra vanno peraltro aggiunti i 196.250 euro di risarcimenti, sia giudiziari che transattivi, a fronte dei 207. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme truffe ma è boom dei rimborsi

