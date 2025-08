Allarmante rapporto della Cisl | Fuga dei giovani dell' Emilia-Romagna verso l' estero

La Romagna sta affrontando una crescente emigrazione giovanile verso l'estero, un fenomeno che, secondo il nuovo report della Fondazione Nord Est per l'osservatorio Cisl Romagna e Antares, si è più che quadruplicato in poco più di un decennio. Dal 2011 al 2024, il tasso di cancellazioni anagrafiche tra i 18 e i 34 anni è salito da 2 a 7,8 ogni mille residenti in Emilia-Romagna, con picchi simili a Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Un cambiamento significativo riguarda la distribuzione territoriale: Rimini, che nel 2011 rappresentava il 48% del fenomeno, oggi si attesta al 36%, mentre Ravenna e Forlì-Cesena hanno visto aumenti di emigrati giovani rispettivamente di quattro e cinque volte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Allarmante rapporto della Cisl: “Fuga dei giovani dell'Emilia-Romagna verso l'estero”

In questa notizia si parla di: romagna - cisl - emilia - estero

Sempre più giovani lasciano Ravenna in cerca di fortuna all’estero; I giovani romagnoli se ne vanno ‘Expat’ quadruplicati in un decennio; Cisl: Quadruplicata in 10 anni la fuga dei giovani dalla Romagna, emorragia di competenze e capitale umano.

Niente lavoro, giovani fuggono all’estero. Cisl Romagna: “Serve un patto tra istituzioni, imprese e sindacato” - Romagna, sta assistendo a un fenomeno in continua espansione e di forte preoccupazione: l’emigrazione giovanile verso ... Riporta chiamamicitta.it