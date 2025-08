Allagamenti e manutenzioni | Non succede nulla

Lavori in superficie e rabbia sotto piazza della Vittoria, dove i nove commercianti del mercato ipogeo da tempo hanno ingaggiato un braccio di ferro con il Comune. All’origine della controversia, un problema: quando piove gli spazi sotterranei si allagano. Non solo: l’amministrazione civica nei mesi scorsi ha ordinato lo sgombero dei locali assegnati sulla base di una concessione scaduta il 31 agosto scorso. "I locali dovranno essere assegnati con gara pubblica" aveva detto in consiglio la vicesindaca Alice Moggi. I commercianti hanno presentato un ricorso al Tar, che ha accolto le eccezioni prodotte e ha sospeso il provvedimento fino all’11 novembre, quando sarà affrontata la discussione del merito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

