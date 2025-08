Alessandro Venier ucciso per non aver apparecchiato la tavola Ma restano punti ancora non chiari sull’omicidio di Gemona

Lo hanno indicato loro, il bidone al cui interno c’erano i resti, a pezzi e coperti con calce forse per coprire l’odore, di Alessandro Venier 35 anni. Madre e compagna della vittima, che si sono autoaccusate del delitto. Ma sull’omicidio di Lorena Venier, 62 anni, e Marylin Castro Monsalvo, 31enne colombiana, che avrebbe sofferto di depressione post partum, c’è ancora tanto da chiarire. Le due hanno chiamato il numero unico per l’emergenza. Poco dopo i carabinieri sono giunti nell’abitazione dei tre, a Gemona del Friuli, facendo la macabra scoperta. La figlia di Marylin e Alessandro, di sei mesi, e giĂ data in affido a una struttura protetta. 🔗 Leggi su Open.online