Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona la madre Lorena confessa | So che è una cosa mostruosa

Davanti al magistrato che la stava interrogando, Lorena, la madre di Alessandro Venier ucciso a Gemona, ha ammesso di aver commesso il delitto.

Alessandro Venier trovato morto in casa a 35 anni: si indaga per omicidio - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sarebbe riconducibile a un omicidio la morte di un uomo scoperta nella mattinata di giovedì 31 luglio a Gemona del Friuli.

Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e nascosto in garage dentro un bidone ricoperto di calce: indagini sulla mamma del 35enne e la compagna - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sarebbe riconducibile a un omicidio la morte di un uomo scoperta nella mattinata di giovedì 31 luglio a Gemona del Friuli.

Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna: la coppia aveva appena avuto un figlio. Il corpo nascosto in cantina - Ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna. Sarebbe morto così Alessandro Venier, un uomo di 35 anni il cui cadavere è stato rinvenuto stamattina in un'abitazione a.

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, la mamma: «Sono stata io, ho fatto una cosa mostruosa» - Un giovane di 35 anni, Alessandro Venier, papà di una bimba di sei mesi, è stato ucciso e fatto a pezzi. Da ilmattino.it

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona. «La cena non è pronta», la lite con madre e compagna (poi fermate). Cosa non torna - Orrore a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, nella tranquilla borgata di Taboga. Lo riporta ilmessaggero.it