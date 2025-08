Alessandro Venier prima l’ha ucciso poi è andata a lavoro La terribile scoperta sulla mamma | Come se nulla fosse

Non aveva mai dato segni di squilibrio. Una professionista stimata, conosciuta nel suo ambiente di lavoro come una figura affidabile, attenta, dotata di grande senso del dovere. Eppure, per giorni ha indossato la divisa, ha varcato l’ingresso dell’ospedale, si è occupata dei pazienti come se nulla fosse. Una calma apparente, dietro cui si nascondeva un delitto sconvolgente, un gesto che lei stessa ha definito «mostruoso». La vicenda scuote l’intera comunità e impone una riflessione dolorosa sulla distanza tra apparenza e realtà, tra ciò che si vede e ciò che si cela dietro le mura domestiche. Lorena Venier, infermiera di 61 anni in servizio nel Distretto sanitario di Gemona, in provincia di Udine, ha continuato ad andare al lavoro anche dopo aver ucciso e fatto a pezzi il proprio figlio, Alessandro Venier, di 35 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alessandro Venier, prima l’ha ucciso poi è andata a lavoro. La terribile scoperta sulla mamma: “Come se nulla fosse”

«Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso»: è quanto ha ammesso, di fronte al magistrato che la stava interrogando, Lorena Venier, la donna di 61 anni, di Gemona (Udine), che ha confermato di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, di 35 anni. Vai su Facebook

