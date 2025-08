Alessandro Venier la compagna portata via in ambulanza Dramma in cella

Alessandro Venier, 35 anni, è morto in un modo orribile. La sua compagna, Mailyn Castro Monsalvo, 30 anni, e sua madre l’hanno ucciso. Non si conosce ancora il motivo esatto. Hanno sezionato il suo corpo. L’hanno nascosto. Le due donne avrebbero agito insieme. Hanno cercato di nascondere il crimine. Hanno pensato di farla franca. La polizia le ha trovate. Le ha arrestate. L’intera città è rimasta scioccata. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Il malore in carcere della presunta assassina. Mailyn Castro Monsalvo è in carcere. Ha avuto un malore. È svenuta. Ha perso i sensi. I sanitari sono intervenuti subito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alessandro Venier, la compagna portata via in ambulanza. Dramma in cella

