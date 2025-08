Alessandro Venier fatto a pezzi da mamma e compagna L'ipotesi | Non aveva apparecchiato la tavola per cena

Continuano le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell'omicidio di Gemona, dove Alessandro Venier è stato ucciso e fatto a pezzi dalla mamma e dalla compagna. In attesa degli interrogatori delle due donne e dell'autopsia, tra le ipotesi c'è quella della lite per futili motivi alla base del delitto: la vittima non avrebbe apparecchiato la tavola per cena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alessandro - venier - fatto - pezzi

Alessandro Venier trovato morto in casa a 35 anni: si indaga per omicidio - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sarebbe riconducibile a un omicidio la morte di un uomo scoperta nella mattinata di giovedì 31 luglio a Gemona del Friuli.

Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e nascosto in garage dentro un bidone ricoperto di calce: indagini sulla mamma del 35enne e la compagna - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sarebbe riconducibile a un omicidio la morte di un uomo scoperta nella mattinata di giovedì 31 luglio a Gemona del Friuli.

Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna: la coppia aveva appena avuto un figlio. Il corpo nascosto in cantina - Ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna. Sarebbe morto così Alessandro Venier, un uomo di 35 anni il cui cadavere è stato rinvenuto stamattina in un'abitazione a.

Fatto a pezzi e poi chiuso in un bidone in cantina per impedire che l'odore del cadavere si diffondesse, insospettendo qualcuno. Orrore a Gemona La vittima si chiamava Alessandro Venier, 35 anni, e viveva con la compagnia, 30 anni colombiana, e con la ma Vai su Facebook

«#Alessandro Venier ucciso perché non aveva preparato la cena: la mamma e la compagna lo hanno prima avvelenato e poi fatto a pezzi» Vai su X

Non ha preparato la cena, Alessandro ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna. Ipotesi avvelenamento prima dei colpi d'ascia; Alessandro Venier fatto a pezzi con un'ascia da madre e compagna, il giallo sul movente e i motivi futili: «Non apparecchia la tavola»; Alessandro Venier, fatto a pezzi e nascosto in un bidone: confessano la madre e la compagna.

Alessandro Venier, fatto a pezzi da mamma e compagna. L’ipotesi: “Non aveva apparecchiato la tavola per cena” - Continuano le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell'omicidio di Gemona, dove Alessandro Venier è stato ucciso e fatto a pezzi dalla mamma ... Segnala fanpage.it

Alessandro Venier fatto a pezzi con un'ascia da madre e compagna, il giallo sul movente e i motivi futili: non aveva preparato la cena. Cosa non torna - Quel che restava del corpo di Alessandro Venier era nascosto in un vecchio bidone sistemato in cantina. Secondo msn.com