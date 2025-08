Alessandro ucciso e fatto a pezzi la scoperta choc sulla madre | cosa ha fatto dopo l’omicidio

Un efferato delitto scuote Gemona del Friuli (Udine). Lorena Venier, infermiera di 61 anni in servizio presso il Distretto sanitario locale, ha confessato di aver ucciso il figlio, Alessandro Venier, 35 anni, e di averne occultato il corpo. L’omicidio sarebbe avvenuto il 25 luglio scorso nella villetta della famiglia, situata nella periferia della cittadina friulana, in località Taboga. Lorena Venier avrebbe agito con la complicità della compagna del figlio, Mailyn Castro Monsalvo, 30enne di origine colombiana, con la quale aveva instaurato un rapporto molto stretto. “ Mailyn è la figlia femmina che non ho mai avuto “, avrebbe dichiarato la donna agli investigatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it