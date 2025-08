Alessandro Basciano indosserà il braccialetto elettronico dal 6 agosto

Il 6 agosto Alessandro Brasciano è stato convocato al comando dei carabinieri per indossare il braccialetto elettronico. Era stato condannato lo scorso 30 aprile però finora non era stato trovato un apparecchio per lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessandro Basciano indosserĂ il braccialetto elettronico dal 6 agosto

Alessandro Basciano è tornato in Italia, ma non indossa il braccialetto elettronico.

Alessandro Basciano ancora senza braccialetto elettronico, verso la chiusura delle indagini per stalking su Sophie Codegoni - La carenza di braccialetti elettronici, visto anche il boom del Codice rosso, non risparmia Alessandro Basciano, noto deejay destinatario del dispositivo di sorveglianza perché accusato dalla Procura di Milano di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni conosciuta al Grande Fratello Vip.

La misura cautelare disposta per Alessandro Basciano dopo la denuncia per stalking da parte di Sophie Codegoni, non può essere messa in atto.

