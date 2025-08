Alcol vietato in giardini piazze e strade L’ordinanza del sindaco contro la malamovida

Divieto di consumare superalcolici nelle aree pubbliche, in giardini, piazze, marciapiedi e qualsiasi spazio all’aperto non recintato: questo il provvedimento adottato dal sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, e che scatta dalla serata di oggi, 1 agosto.Il primo cittadino ha infatti emesso una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: giardini - piazze - sindaco - alcol

