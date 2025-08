Alberto Zangrillo umiliato dal Genoa | No all' abbonamento persona non gradita

Una vicenda che ha del clamoroso, e che ha coinvolto Alberto Zangrillo, ex presidente del Genoa e attualmente membro del consiglio di amministrazione del club. Il professore genovese si è visto rifiutare la possibilitĂ di acquistare un abbonamento per seguire la stagione 2025-2026 dalla tribuna del Ferraris. Lo ha raccontato lui stesso, confermando quanto accaduto e spiegando di aver presentato un esposto alla Procura in seguito all’episodio. Figura molto nota al pubblico per il suo ruolo di medico personale di Silvio Berlusconi e primario al San Raffaele di Milano, Zangrillo è anche un grande tifoso del Genoa, club che ha guidato da presidente in passato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alberto Zangrillo umiliato dal Genoa: "No all'abbonamento, persona non gradita"

