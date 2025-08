Alberona | da domani Libri nel borgo Fino a martedì

Di seguito il comunicato: Dal 2 al 5 agosto Alberona ospita Libri nel Borgo, la rassegna letteraria ideata e organizzata dal Club per l’Unesco di Alberona in collaborazione con l’Associazione GnT e il patrocinio del Comune di Alberona. Il tema scelto per questa terza edizione è Ritorni. Ogni anno la rassegna sceglie un argomento caratterizzante i piccoli comuni: dalle Radici, argomento centrale della seconda edizione, a quello del Ritorno di quest’anno. Nel piccolo paese Bandiera Arancione del TCI, infatti, si leggeranno e ascolteranno storie e racconti che parleranno di distacchi dalla terra natia, di viaggi, ritrovamento, cambiamento, identità, consapevolezza e resilienza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

