Albania Piantedosi non cede | Cpr continueranno a funzionare siamo nel giusto

Dal punto di vista del ministro la sentenza dei giudici rinforzerebbe un giudizio dato dal The Economist e non dallo Stato italiano. Secondo la rivista vi sarebbe quella che Piantedosi ha definito una "conclamata inadeguatezza della normativa internazionale che disciplina il diritto di asilo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Albania, Piantedosi non cede: ‚ÄúCpr continueranno a funzionare, siamo nel giusto‚ÄĚ

