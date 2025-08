Albania la Corte Ue dà torto al governo | Sui Paesi sicuri valutino i giudici

Una decisione che "sorprende" Palazzo Chigi, come dichiara la nota emessa dal governo a seguito della sentenza della Corte europea, secondo cui "ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Albania, la Corte Ue dà torto al governo: “Sui Paesi sicuri valutino i giudici”

In questa notizia si parla di: corte - governo - albania - torto

