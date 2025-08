Albania Giorgia Meloni contro la Corte Ue | Invasione di campo e tempismo sospetto

Uno Stato membro non può includere un Paese nell'elenco dei Paesi di origine sicuri qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione. Lo ha scritto la Corte di Giustizia dell'Unione europea in una sentenza sul protocollo Italia-Albania. Fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento destinato a sostituire la direttiva attualmente applicabile, uno Stato membro - ha spiegato la Corte - non può designare come Paese di origine "sicuro" un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di questa designazione. Il nuovo regolamento, che consente di prevedere eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili, entrerĂ in vigore il 12 giugno 2026, ma il legislatore dell'Unione può anticipare questa data. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Albania, Giorgia Meloni contro la Corte Ue: "Invasione di campo e tempismo sospetto"

In questa notizia si parla di: corte - albania - giorgia - meloni

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale - Mentre la Cassazione penale si era già espressa il 10 maggio, autorizzando il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo, martedì il giudice di pace di Roma, Emanuela Artone, ha richiesto l’ immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel Cpr di Gjader, in Albania, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Migranti Albania, la Cassazione ferma tutto (di nuovo): atti rinviati alla Corte Ue - La Cassazione dubita che i centri per migranti in Albania siano compatibili con il diritto europeo. Atti rinviati alla Corte Ue.

Migranti in Albania, cortocircuito sui richiedenti. La Corte d’appello di Roma “disattende” la Cassazione - Dallo scontro tra politica e magistratura a quello tra toghe. La questione del trattenimento di richiedenti asilo nel centro per il rimpatrio (cpr) di Gjader, in Albania, si conferma a dir poco controversa.

FUN ZIO NE RAN NO!!! Così aveva urlato, squaiatamente, la Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni riferendosi a centri vuoti. “La Corte Ue dà torto a Meloni sui centri in Albania: "I giudici devono esprimersi sui Paesi sicuri"” questa è la verità . Vai su X

Dove è finita la Giorgia Meloni che diceva che i trafficanti vanno presi in tutto il globo terracqueo? Ne aveva preso uno, un criminale ricercato dalla Corte penale internazionale, e ha scelto di liberarlo. Ne ho parlato con Fanpage.it in questa intervista https:// Vai su Facebook

La Corte Ue dà torto a Meloni sui centri in Albania: I giudici devono esprimersi sui Paesi sicuri; La sentenza della Corte di giustizia dell’Ue sui Paesi “sicuri”; Migranti nei centri in Albania, Corte Ue: designazione Paesi sicuri può essere valutata dai giudici. Ira di palazzo Chigi: spazi che non le competono.

La Corte Ue dà torto a Meloni sui centri in Albania: "I giudici devono esprimersi sui Paesi sicuri" - I magistrati di Lussemburgo hanno dato ragione al Tribunale di Roma che aveva impugnato la decisione del trasferimento di due migranti delle strutture volute dal governo ... Come scrive europa.today.it

Centri per migranti in Albania, cosa ha deciso la Corte Europea? La reazione del Governo è dura e immediata - Questo principio mina la base giuridica della lista stilata dal governo Meloni, che include tra i Paesi sicuri anche Egitto e Bangladesh. Si legge su tag24.it