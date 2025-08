Albania e Corte Ue Schlein fa il verso a Giorgia Meloni | Non fun-zio-ne-ran-no!

Nel tentativo di distogliere l'attenzione sulle inchieste che coinvolgono esponenti di spicco del Partito democratico, ecco che Elly Schlein si diverte a sbeffeggiare Giorgia Meloni. Nel mirino i centri in Albania e la sentenza della Corte europea. "Mandiamo un messaggio insieme a Giorgia Meloni: sui centri in Albania magari non ci ha dormito, infatti ha dimenticato i problemi degli italiani, ma i centri in Albania non funzioneranno ". In un comizio a Force, la dem imita la premier che in un comizio scandì: "I centri in Albania funzioneranno, dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Albania e Corte Ue, Schlein fa il verso a Giorgia Meloni: "Non fun-zio-ne-ran-no!"

albania - corte - schlein - giorgia

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale - Mentre la Cassazione penale si era già espressa il 10 maggio, autorizzando il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo, martedì il giudice di pace di Roma, Emanuela Artone, ha richiesto l’ immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel Cpr di Gjader, in Albania, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Migranti Albania, la Cassazione ferma tutto (di nuovo): atti rinviati alla Corte Ue - La Cassazione dubita che i centri per migranti in Albania siano compatibili con il diritto europeo. Atti rinviati alla Corte Ue.

Migranti in Albania, cortocircuito sui richiedenti. La Corte d’appello di Roma “disattende” la Cassazione - Dallo scontro tra politica e magistratura a quello tra toghe. La questione del trattenimento di richiedenti asilo nel centro per il rimpatrio (cpr) di Gjader, in Albania, si conferma a dir poco controversa.

Meloni nei guai sui migranti dopo la sentenza Ue: cosa succede - Le opposizioni vanno all'attacco e c'è chi vede nel verdetto dei giudici un duro colpo al protocollo siglato con Edi Rama ... Lo riporta today.it

Cpr in Albania, Elly Schlein fa il verso a Giorgia Meloni: "NON FUNZIONERANO". Il video - "I centri in Albania funzioneranno, dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo" aveva detto la premier ... Riporta tg.la7.it