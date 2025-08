Al via la stagione 2025 2026 del teatro ravennate tra anteprime nazionali prosa storie drammatiche e comicità

Il teatro Goldoni rappresenta un presidio culturale di prestigio e un luogo nevralgico della vita culturale di Bagnacavallo e della Bassa Romagna. Candidato a Patrimonio mondiale Unesco nell’ambito del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra 18esimo e 19esimo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Stagione dei Teatri 2025-2026 di Ravenna Teatro - Un percorso di otto appuntamenti, di cui sei sono i titoli fissi e due quelli a scelta. Si legge su informazione.it

Al via dal 17 luglio la campagna di abbonamenti per la Stagione 2025/2026 - Tariffe agevolate e posti migliori per chi si abbona entro il 2 agosto. Secondo ravennaedintorni.it