Al via i lavori per la piscina indoor da 25 dello Stadio del Nuoto | Pronta in 2 mesi

Hanno preso il via giovedì 31 luglio gli interventi di manutenzione straordinaria della piscina interna da 25 metri dello Stadio del Nuoto. I lavori, stimati in circa sessanta giorni, interesseranno alcune componenti edilizie dei locali che ospitano la vasca, attraverso la riqualificazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - piscina - stadio - nuoto

Troppi lavori. Altra estate senza piscina - Niente piscina anche per l’estate 2025. La notizia è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale di Cilavegna con un comunicato.

Pia Grande, la luce in fondo al tunnel: apre la piscina estiva dopo oltre 700 giorni di lavori - Monza, 22 luglio 2025 - Procedono a ritmo serrato i grandi cantieri dell’ impiantistica sportiva monzese.

Piscina comunale, nuovi lavori per oltre un milione di euro - È stato definito un nuovo lotto di lavori per la piscina comunale, focalizzato sull'efficientamento energetico della struttura.

La piscina chiude per manutenzione, ma non i campi estivi! Se cerchi un posto dove far divertire i tuoi piccoli, il campo estivo di Stadio del Nuoto è la scelta giusta: le attività in acqua si spostano all’aperto, perché l’estate non si ferma #stadiodelnuoto Vai su Facebook

Al via i lavori per la piscina indoor da 25 dello Stadio del Nuoto: Pronta in 2 mesi; Ampliamento dello Stadio del Nuoto a Riccione; Stadio Collana, via al nuoto libero. La piscina apre dopo le proteste.

Iniziati lavori stadio del nuoto per Giochi del Mediterraneo - Sono iniziati i lavori del nuovo stadio del nuoto di Taranto che sarà palcoscenico dei Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Come scrive ansa.it

Cantiere allo stadio “Iacovone” di Taranto. Ecco come procedono i lavori per la “casa” dei rossoblù - Ruspe, gru e mezzi pesanti sono all’interno dell’impianto sportivo che si sta rifacendo praticamente ... Si legge su msn.com