Al Palaghiaccio di Claut i talenti del pattinaggio artistico

Si terrĂ venerdì 1 agosto sulla pista del Palaghiaccio “Alceo Della Valentina” di Claut l'Ice Show. Un appuntamento a cui parteciperanno pattinatori olimpici e piccoli e grandi talenti di fama internazionale. Tra gli atleti che si esibiranno Matteo Rizzo e Gary Beacom (pattinatori olimpici). 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Entrate in aumento al Palaghiaccio di Claut: +23% rispetto allo scorso anno - Il Palaghiaccio non si ferma. Per la stagione estiva ha in programma una serie di aperture straordinarie e appuntamenti speciali rivolti a un pubblico di tutte le etĂ .

1 AGOSTO | ORE 20:30 | ICE SHOW A CLAUT (PN) Spettacolo di Pattinaggio Artistico su Ghiaccio al Palaghiaccio Claut Alceo della Valentina - un evento magico per tutta la famiglia! ? Vi aspetta un’indimenticabile serata di emozioni, eleganza e talento s Vai su Facebook

