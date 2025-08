Al Fatebenefratelli di Roma spunta un cartello | I tagli al budget riducono posti in convenzione non dateci la colpa

(Adnkronos) – "Si informa la gentile utenza, che a causa dei continui tagli sul budget perpetrati nei confronti dell'ospedale, i posti in regime di servizio sanitario nazionale sono pochi e terminano in fretta. Pertanto vi chiediamo la cortesia di non addossare colpe agli operatori e al personale medico e non, se non trovate posto in . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: fatebenefratelli - roma - spunta - cartello

Rissa all’interno di un’agenzia tra addetti delle onoranze funebri; il più anziano dei due, 70 anni, costretto al ricovero al Fatebenefratelli di Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’inaspettata violenza ha sconvolto la routine di una normale giornata di lavoro per due addetti delle pompe funebri di Roma.

All'Ospedale San Pietro in via Cassia spunta un cartello: «I tagli al budget riducono posti in convenzione, non dateci la colpa»; Regionali, centrodestra alle prese con Veneto e Campania: si apre partita in Calabria; Zambo? Ma chi l'ha detto che l'amore dura tre anni?.

Al Fatebenefratelli di Roma spunta un cartello: “I tagli al budget riducono posti in convenzione, non dateci la colpa” - (Adnkronos) – "Si informa la gentile utenza, che a causa dei continui tagli sul budget perpetrati nei confronti dell'ospedale, i posti in regime di servizio sanitario nazionale sono pochi e terminano ... Scrive meridiananotizie.it

Sanità, cartello choc in ospedale: "Se non c'è posto non prendetevela con noi" - Se non trovate posto in convenzione, non prendetevela con medici, operatori e impiegati. Segnala iltempo.it